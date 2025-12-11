Prenden el fuego: Bomberos realizarán una parrillada para recaudar fondos en Glew

Venderán sándwich de vacío, bondiola y choripanes. ¿Cuándo será?
Bomberos Voluntarios de Glew se sacarán por un rato su uniforme y se podrán el delantal de asador. Se debe a que llevarán adelante una parrillada con el objetivo de recaudar fondos para solventar los gastos diarios de sus labores.
La iniciativa se llevará adelante este viernes, 12 de diciembre, a partir de las 19:30 hs. Tendrá lugar en el cuartel central de la localidad, ubicado en Sarmiento 221. Según indicaron, quienes se acerquen podrán degustar sándwich de vacío, bondiola y choripanes.
No es la primera vez que los bomberos del distrito realizan este tipo de actividades, ya que suelen prender la parrilla en fechas patrias y jornadas de elecciones. Esto se replica sobre todo en los destacamentos de Longchamps y Claypole.
