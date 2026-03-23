Presentan cuatro impactantes murales que rememoran el Golpe Militar en Almirante Brown

Algunos de ellos están basados en las canciones de reconocidos intérpretes nacionales. Conocé dónde están ubicados.

Al cumplirse los 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, presentaron cuatro murales en homenaje en Almirante Brown. Estos se ubican en Longchamps, Malvinas Argentinas, San José y Ministro Rivadavia.

Las obras, realizadas por los muralistas del Instituto Municipal de las Culturas, rememoran una parte de la historia de la Argentina marcada por una dictadura militar. Asimismo, invitan a la reflexión y la memoria colectiva.

Las pinturas

“Los Dinosaurios de Charly García”: está ubicada en las esquinas de Catamarca y Diehl (Longchamps).

“Madres y Abuelas de Plaza de Mayo ”: en Echagüe y José Serrano (Malvinas Argentinas).

”: en Echagüe y José Serrano (Malvinas Argentinas). “Argentina y Alicia en el país": se ubica en Santa Ana y Frías (San José).

“La Memoria de León Gieco”: situado en 25 de Mayo N°595, frente al Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia.

Sobre la iniciativa

Las creaciones están cargadas de simbolismo y hacen referencia a una etapa de la historia de los argentinos. Algunas de ellas están basadas en la poesía de canciones de reconocidos intérpretes nacionales, un homenaje a la memoria y la búsqueda de la verdad y la justicia.

“A cincuenta años del golpe, el Municipio de Almirante Brown presentó nuevos murales en las calles de los barrios de nuestro distrito que invitan a la reflexión y a la evocación colectiva”, indicó Mariano Cascallares.

Los muralistas que realizaron las intervenciones son: Eki Besada, Heber Martínez, Gabo Luna y Tin. Además, Gustavo Alderete en letras.

A través del programa de embellecimiento urbano, el distrito se transformó en una galería de arte al aire libre. Sorprende con sus trabajos artísticos en todas las localidades que destacan a figuras de la cultura, el deporte y acontecimientos de la historia del país.