Presentaron una nueva flota de camiones, vehículos y maquinaria en Brown

Se trata de 18 unidades que se destinarán para distintos servicios públicos. Los detalles.

Almirante Brown presentó una nueva flota de camiones, vehículos y maquinaria. La misma se incorpora al Municipio para seguir fortaleciendo los servicios públicos, ya que se utilizará para distintas tareas operativas y de mantenimiento.

¿Cómo fue?

La jornada se realizó este lunes, 27 de octubre, en el Centro de Logística, ubicado en Patagones 2890, en Longchamps. Estuvo encabezada por el intendente Mariano Cascallares, quien recorrió las 18 flamantes unidades.

Entre los nuevos recursos incorporados se encuentran un Iveco Daily furgón y un Fotón Aumark con caja playa, además de un Iveco con hidrogrúa, un tractor corta césped Hanomag 300A y tres carretones dobles eje 0KM, uno de ellos marca H.C. Mancini.

También, sumaron una retroexcavadora Bob Cat, una excavadora Sany SY50U y cuatro camiones balancín Iveco 0KM. La flota incluye dos camiones compactadores Iveco, un semirremolque batea, un camión desobstructor y un rodillo compactador con motor Honda 13HP.

“Estamos muy felices con la presentación de toda esta flota renovada. Se trata de incorporaciones que permitirán optimizar los servicios brindados, relacionados a trabajos de recolección, mantenimiento vial, limpieza urbana y tareas de infraestructura en los barrios”, remarcó Cascallares.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, Martín Borsetti; los directores generales de Control Técnico de Servicios, Diego Mari; de Asistencia Crítica, Cristian Albelda; de Servicios, Alejandro Stocco, y de Servicios Viales, Andrés Villalba.