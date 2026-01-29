Jue, 29/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2586
POLÍTICA
jueves 29 de enero de 2026

Vuelta a clases: habrá un 20% de descuento en útiles escolares, librería y zapatería en Brown


Es en marco de un nuevo acuerdo de precios. Conocé los locales adheridos.

Si bien faltan varias semanas para la vuelta a clases, los preparativos ya comenzaron. En esa línea, Almirante Brown anunció un acuerdo de precios con librerías y zapaterías. Incluye un 20% de descuento abonando en efectivo en compras para el inicio del ciclo lectivo.

¿En dónde?

Según indicaron desde la Comuna, los vecinos podrán acceder a las rebajas los lunes, martes y miércoles en los locales adheridos. De esta manera, ahorrarán comprando un mes antes del retorno a las aulas, lo que representa un alivio para los bolsillos.

El acuerdo incluye los rubros de librería, zapatería, marroquinería e indumentaria. Estará vigente hasta el próximo 28 de febrero. Los comercios que forman parte de esta iniciativa son:

Adrogué:

  • Librería Guardamagna” (Esteban Adrogué 1275)
  • Zapatería Rayuela (Esteban Adrogué 1180, Galería Adrogué - local 43)

 

Burzaco:

  • Librería de la Plaza (E. de Burzaco 520)
  • Librería Billiken (Alsina 847)
  • Gráfica Ramaco (Pellegrini 611)

 

Claypole:

  • Liberaría El Rincón de Rumi (Alcorta 4366)

Don Orione:

  • Librería Henaye (Figueroa 790)

 

Glew:

  • Librería Carrusel (Galería El Aljibe - local 35)
  • Librería Glew (Raúl Soldi 298)

 

Longchamps:

  • Librería Tío Pocho (avenida Dr. L. Chiesa 801 y avenida La Aviación 791)

 

Rafael Calzada:

  • Zapatería Stilo Deportes (20 de Septiembre 1675)
  • Marroquinería Ona (20 de Septiembre, esq. avenida San Martín)

“Seguimos cuidando el bolsillo de los vecinos del distrito con un nuevo acuerdo de precios para la vuelta a clases. Un 20% de descuento en efectivo en comercios como librerías y zapaterías del distrito”, señaló Mariano Cascallares.

En consonancia, el intendente Juan Fabiani destacó la puesta en marcha del convenio realizado en el marco del programa “Anticipate”, a través de la secretaría de Relaciones con la Comunidad. Además, resaltó la gran participación de los comerciantes de los diversos barrios y localidades.

