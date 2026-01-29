Vuelta a clases: habrá un 20% de descuento en útiles escolares, librería y zapatería en Brown

Es en marco de un nuevo acuerdo de precios. Conocé los locales adheridos.
Si bien faltan varias semanas para la vuelta a clases, los preparativos ya comenzaron. En esa línea, Almirante Brown anunció un acuerdo de precios con librerías y zapaterías. Incluye un 20% de descuento abonando en efectivo en compras para el inicio del ciclo lectivo.
Según indicaron desde la Comuna, los vecinos podrán acceder a las rebajas los lunes, martes y miércoles en los locales adheridos. De esta manera, ahorrarán comprando un mes antes del retorno a las aulas, lo que representa un alivio para los bolsillos.
El acuerdo incluye los rubros de librería, zapatería, marroquinería e indumentaria. Estará vigente hasta el próximo 28 de febrero. Los comercios que forman parte de esta iniciativa son:
“Seguimos cuidando el bolsillo de los vecinos del distrito con un nuevo acuerdo de precios para la vuelta a clases. Un 20% de descuento en efectivo en comercios como librerías y zapaterías del distrito”, señaló Mariano Cascallares.
En consonancia, el intendente Juan Fabiani destacó la puesta en marcha del convenio realizado en el marco del programa “Anticipate”, a través de la secretaría de Relaciones con la Comunidad. Además, resaltó la gran participación de los comerciantes de los diversos barrios y localidades.
