Vuelta a clases: habrá un 20% de descuento en útiles escolares, librería y zapatería en Brown

Es en marco de un nuevo acuerdo de precios. Conocé los locales adheridos.

Si bien faltan varias semanas para la vuelta a clases, los preparativos ya comenzaron. En esa línea, Almirante Brown anunció un acuerdo de precios con librerías y zapaterías. Incluye un 20% de descuento abonando en efectivo en compras para el inicio del ciclo lectivo.

¿En dónde?

Según indicaron desde la Comuna, los vecinos podrán acceder a las rebajas los lunes, martes y miércoles en los locales adheridos. De esta manera, ahorrarán comprando un mes antes del retorno a las aulas, lo que representa un alivio para los bolsillos.

El acuerdo incluye los rubros de librería, zapatería, marroquinería e indumentaria. Estará vigente hasta el próximo 28 de febrero. Los comercios que forman parte de esta iniciativa son:

Adrogué:

Librería Guardamagna” (Esteban Adrogué 1275)

(Esteban Adrogué 1275) Zapatería Rayuela (Esteban Adrogué 1180, Galería Adrogué - local 43)

Burzaco:

Librería de la Plaza (E. de Burzaco 520)

(E. de Burzaco 520) Librería Billiken (Alsina 847)

(Alsina 847) Gráfica Ramaco (Pellegrini 611)

Claypole:

Liberaría El Rincón de Rumi (Alcorta 4366)

Don Orione:

Librería Henaye (Figueroa 790)

Glew:

Librería Carrusel (Galería El Aljibe - local 35)

(Galería El Aljibe - local 35) Librería Glew (Raúl Soldi 298)

Longchamps:

Librería Tío Pocho (avenida Dr. L. Chiesa 801 y avenida La Aviación 791)

Rafael Calzada:

Zapatería Stilo Deportes (20 de Septiembre 1675)

(20 de Septiembre 1675) Marroquinería Ona (20 de Septiembre, esq. avenida San Martín)

“Seguimos cuidando el bolsillo de los vecinos del distrito con un nuevo acuerdo de precios para la vuelta a clases. Un 20% de descuento en efectivo en comercios como librerías y zapaterías del distrito”, señaló Mariano Cascallares.

En consonancia, el intendente Juan Fabiani destacó la puesta en marcha del convenio realizado en el marco del programa “Anticipate”, a través de la secretaría de Relaciones con la Comunidad. Además, resaltó la gran participación de los comerciantes de los diversos barrios y localidades.