Proyectarán cortos al aire libre para niños en Adrogué

La función es gratuita. Serán films seleccionados de Argentina, Brasil, México y Bolivia. ¿Cuándo y dónde será?

El Parque Saludable Ramón Carrillo de Adrogué será escenario de una propuesta cultural pensada para toda la familia. Este sábado 17, a las 20 hs, se realizará el Festival de Cortometrajes para Infancias “Cine de Verano”, con entrada libre y gratuita.

¿Cuál es la cartelera?

La iniciativa se llevará adelante en el espacio verde, ubicado en Erezcano y Centenario de Mayo, en el límite con Rafael Calzada. Es organizada por el Instituto de las Culturas, junto al Festival de Cine Independiente de Claypole. Propone una noche de películas al aire libre destinada especialmente a niños.

Durante la jornada se proyectarán los cortometrajes seleccionados de diferentes países. Los mismos abordarán temáticas a través de lenguajes creativos, animación y relatos sensibles, ideales para compartir en familia. La grilla será la siguiente:

Tinku (Bolivia): Un eclipse da inicio a un ritual ancestral donde dos pueblos se reúnen para poner a prueba la fuerza y el valor . Dirección y Producción: Román Nina Nina

Un da inicio a un donde se para poner a prueba la . Dirección y Producción: Dolores (México): Dolores , una niña de 7 años , huye de un demonio de fuego y se encuentra con calaveras de maíz y un armadillo que intentará ayudarla . Dirigida por Cecilia Andalón Delgadillo

, una niña de , de un de y se encuentra y un que intentará . Dirigida por La isla de la basura (Argentina ) Un corto que invita a reflexionar sobre el impacto ambiental y el cuidado del planeta . La Dirección está a cargo de Carolina Feity

) Un corto que invita a sobre el y el . La Dirección está a cargo de Pioinc (Brasil): La historia de amistad entre un cerdito solitario y un pequeño pajarito perdido . Dirigida por Alex Ribondi y Ricardo Makoto

La historia de entre un y un pequeño . Dirigida por Tsuru (Brasil): Un viaje poético sobre la transformación y el despertar. Está al frente de Pedro Anias.

Según informaron desde la organización, se aconseja a los vecinos que asistan llevar mantas y reposeras para disfrutar las proyecciones con mayor comodidad. “Una propuesta para compartir en familia, al aire libre, con historias que invitan a imaginar, reflexionar y emocionarse”, indicaron en redes sociales.