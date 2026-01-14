Proyectarán cortos al aire libre para niños en Adrogué

La función es gratuita. Serán films seleccionados de Argentina, Brasil, México y Bolivia. ¿Cuándo y dónde será?
El Parque Saludable Ramón Carrillo de Adrogué será escenario de una propuesta cultural pensada para toda la familia. Este sábado 17, a las 20 hs, se realizará el Festival de Cortometrajes para Infancias “Cine de Verano”, con entrada libre y gratuita.
La iniciativa se llevará adelante en el espacio verde, ubicado en Erezcano y Centenario de Mayo, en el límite con Rafael Calzada. Es organizada por el Instituto de las Culturas, junto al Festival de Cine Independiente de Claypole. Propone una noche de películas al aire libre destinada especialmente a niños.
Durante la jornada se proyectarán los cortometrajes seleccionados de diferentes países. Los mismos abordarán temáticas a través de lenguajes creativos, animación y relatos sensibles, ideales para compartir en familia. La grilla será la siguiente:
Según informaron desde la organización, se aconseja a los vecinos que asistan llevar mantas y reposeras para disfrutar las proyecciones con mayor comodidad. “Una propuesta para compartir en familia, al aire libre, con historias que invitan a imaginar, reflexionar y emocionarse”, indicaron en redes sociales.
