Realizarán operativos gratuitos de DNI en diferentes puntos de Brown

Se otorgarán 400 turnos por orden de llegada. ¿Qué se podrá tramitar y dónde?
Buscando descentralizar más servicios, se llevarán adelante una serie de operativos gratuitos de DNI en Rafael Calzada, Longchamps, Don Orione y San Francisco Solano. Allí, los vecinos podrán acercarse para gestionar múltiples trámites.
Las campañas comenzarán a las 9 y se extenderán hasta las 15 hs. No se suspenderán en caso de lluvia y se otorgarán 400 turnos por orden de llegada. La grilla es la siguiente:
En el lugar, los brownianos podrán tramitar primer DNI, duplicado o actualización de menores a partir de los 5 años y a mayores desde los 14 y cambio o constancia de domicilio. Además de realizar la denuncia de extravío o nodificación de género.
Son impulsados por el Registro Provincial de las Personas y el Municipio de Almirante Brown. Se llevan adelante en distintas localidades, acercando este tipo de trámites a los barrios.
