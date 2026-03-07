Sáb, 07/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2623
POLÍTICA
sábado 7 de marzo de 2026

Realizarán operativos gratuitos de DNI en diferentes puntos de Brown


Se otorgarán 400 turnos por orden de llegada. ¿Qué se podrá tramitar y dónde?

Buscando descentralizar más servicios, se llevarán adelante una serie de operativos gratuitos de DNI en Rafael Calzada, Longchamps, Don Orione y San Francisco Solano. Allí, los vecinos podrán acercarse para gestionar múltiples trámites.

 

¿Dónde estarán?

Las campañas comenzarán a las 9 y se extenderán hasta las 15 hs. No se suspenderán en caso de lluvia y se otorgarán 400 turnos por orden de llegada. La grilla es la siguiente:

  • Lunes 9: Los cipreses 208, Longchamps
  • Miércoles 11: Club Defensores de Don Orione (Eva Perón y Monteverde)
  • Jueves 12: comedor Zabala "Las tunas" de San Francisco Solano (Falucho 5550)
  • Viernes 13: delegación municipal de Rafael Calzada (Güemes 1905, esquina Cervantes).

En el lugar, los brownianos podrán tramitar primer DNI, duplicado o actualización de menores a partir de los 5 años y a mayores desde los 14 y cambio o constancia de domicilio. Además de realizar la denuncia de extravío o nodificación de género.

 

Sobre los operativos

Son impulsados por el Registro Provincial de las Personas y el Municipio de Almirante Brown. Se llevan adelante en distintas localidades, acercando este tipo de trámites a los barrios.

