Realizarán un gran evento de juegos de rol y wargames en Adrogué

Como gran cierre del año, llega “WAR CON 2025” a Adrogué. Se trata de un evento que reúne en un mismo lugar mesas para jugar rol y wargames, stands y exhibiciones. La entrada será libre y gratuita.

¿Cuándo será?

El encuentro se llevará adelante este domingo, 21 de diciembre, desde las 12 hs. Tendrá como escenario la Biblioteca Esteban Adrogué, ubicada en La Rosa 974.

Para los amantes de los entretenimientos de rol se dispondrán juegos de Killteam narrativo, GoldGrip, demo de Terra Arcana, Frostgrave y Age of Fantasy.

Sumado a ello, los vecinos que quieran divertirse de la mano de wargames habrá sectores de Warhammer, Kilteam, OldWorld y BloodBowl. “No te pierdas este evento único”, indicaron desde la entidad local en sus redes sociales.