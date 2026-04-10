Realizarán un intercambio de plantas en Ministro Rivadavia

Participará un equipo docente que acompañará con rondas de conversación y debate. Además habrá sorteos. ¿Cuándo y dónde será?

La Granja Educativa Municipal será escenario de una nueva jornada de intercambio de plantas. Se trata de una propuesta pensada para reunir a vecinos en torno al cuidado de la naturaleza y el aprendizaje compartido.

El encuentro

Se realizará este sábado, 11 de abril, a las 14 hs. Como es habitual, se llevará adelante en el predio ubicado en avenida Juan B. Justo al 1000, en Ministro Rivadavia.

La iniciativa invita a compartir plantas, semillas y saberes, en un espacio abierto a toda la comunidad. No es obligatorio llevar ejemplares para participar, aunque cada aporte contribuye a enriquecer la experiencia.

Durante la actividad, el equipo docente acompañará con rondas de conversación y debate, promoviendo el aprendizaje y el fortalecimiento del vínculo con la tierra.

Según explicaron, entre los principios del intercambio se destacan la importancia de compartir con responsabilidad -con plantas sanas y bien preparadas- y la participación libre y solidaria. Además, el compromiso con el ambiente mediante la difusión de especies nativas, la huerta agroecológica y prácticas sustentables.

Como cierre, se realizará un sorteo voluntario con aportes de los participantes. Estos podrán incluir plantas, artesanías, libros u otros elementos vinculados al cuidado del ambiente.