Realizarán un mega remate con ropa importada desde los $3000 en Adrogué

Será este fin de semana. Habrá más de 20 mil prendas de marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Levis, H&M y Forever 21. “Entendemos que en época de crisis comprar barato es fundamental”, explicó Emiliano Barrera, dueño del local.

Chicago Frogs, la tienda de ropa americana furor en Adrogué, realizará un mega remate con precios que partirán desde los $3.000. Se podrá encontrar ropa de grandes marcas y con talles que van hasta el 6XL.

¿Cuándo y dónde?

El gran evento será en el local de la marca, ubicado en avenida San Martín 946, a una cuadra de Espora. Se llevará adelante este viernes 12, sábado 13 y domingo 14, de 9 a 21 hs.

Los vecinos podrán encontrar más de 20 mil prendas nuevas y de segunda mano de excelente calidad. Habrá para bebés, niños, mujeres y hombres ya sea estilo deportivo como urbano. Nike, Adidas, Under Armour, Levis, Carhartt, H&M y Forever 21, serán solo algunas de las marcas presentes.

“El evento reunirá 8000 prendas americanas, sumado a las 15.000 que tenemos en el local y que van a estar en oferta. Los precios parten desde los $3000. Por ejemplo, podrán encontrar remeras de $5000 y buzos desde $12.000. Además de mucha ropa deportiva, todo original y en excelente estado”, aseguró Emiliano Barrera, dueño del local a www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Nosotros nos especializamos en todas las ligas americanas. Con el auge del básquet en Argentina, empezamos a traer camisetas de ese deporte y después de béisbol, de fútbol americano, hockey y fútbol”.

La gran feria además contará con servicio de buffet que incluirá parrilla, estacionamiento y baños. Asimismo, recalcaron que los vecinos que la visiten podrán acceder directamente sin hacer fila.

“Tenemos muchas expectativas con esta propuesta. Entendemos que en esta época de crisis comprar barato es fundamental. Por eso, adaptamos todo nuestro proyecto a que la ropa sea para todos. Nos matamos buscando el mejor precio”, reconoció.

Sobre Chicago Frogs

Si bien la marca tiene ocho años, trabajan con ropa americana hace más de dos décadas. Actualmente, su comercio funciona en Adrogué y fue una gran apuesta. Es que allí antiguamente funcionaba un supermercado chino y debieron trabajar por más de seis meses para reacondicionarlo.

“Este es nuestro tercer local, nos expandimos y salió esto que es maravilloso. Cuando entra la gente, queda fascinada, nosotros no caemos todavía de lo que hicimos. Es impactante. Queríamos jugar con los colores y reflejar nuestra pasión con la ropa y las ligas americanas”, explicó Emiliano a este medio.

Según explicaron, la ropa que comercializan proviene de Estados Unidos, pero la importan de Chile. “Son prendas que fueron donadas o que ya terminaron sus temporadas y las exportaron, especialmente a Chile. Como ahora se abrió la importación, compramos a ese país los fardos para traerlos a Argentina. Luego, los separamos, organizamos y planchamos para venderlos a precios muy bajos. Todo es de primera calidad”, detalló.

Para conocer más sobre Chicago Frogs, podes ingresar a su Instagram