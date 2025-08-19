Realizarán una charla sobre “Estado Inteligente y políticas públicas basadas en evidencia”

Será este miércoles, en Adrogué. Es impulsada por el Municipio y la UNaB. Conocé de qué se trata y cómo participar.

Con la participación de referentes del sistema científico, el gobierno local y empresas tecnológicas, llevarán adelante una charla sobre “Estado Inteligente y políticas públicas basadas en evidencia”. La entrada es gratuita y requiere inscripción previa.

¿Cómo será?

Se desarrollará este miércoles, 20 de agosto, a las 10.45 hs. Tendrá como escenario la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. La propuesta es impulsada por el Municipio y la UNaB.

Según informaron, la jornada buscará articular ciencia, tecnología y gestión pública para mejorar la calidad de vida de la comunidad. En este sentido, se pondrá el foco en las herramientas de recolección y análisis de datos mediante IA y Big Data y su aplicación en servicios públicos.

Durante el encuentro, disertarán el coordinador de la Tecnicatura en Programación (UNaB), Juan Manuel García Iannini; el secretario General de la Comuna, Alan Grin, y la subsecretaria de Gobierno Digital bonaerense, Sandra D'Agostino. Se sumarán Mónica Giglio y Lucas Lanza, de las empresas Bolt Tech y Smarcity.

Asimismo, se expondrán proyectos de gestión local y se presentará la nueva Diplomatura en Internet de las Cosas (IoT) de la UNaB. Se trata de una propuesta académica pensada para capacitar profesionales en una de las áreas más dinámicas de la transformación digital.

Sobre el evento

Apunta a consolidar una agenda de desarrollo centrada en las personas, donde la colaboración entre el sistema científico-tecnológico, el gobierno local y el sector privado resulta clave para impulsar la innovación.

“Un Estado Inteligente se define como aquel que utiliza información confiable, análisis de datos y nuevas tecnologías para diseñar y ejecutar políticas públicas más efectivas, transparentes y orientadas al ciudadano. Se trata de un modelo de gestión que combina innovación, participación social y sostenibilidad para dar respuestas concretas a los desafíos actuales de las ciudades”, indicaron.

Los vecinos que deseen capacitarse en este sentido deberán anotarse previamente de forma online. Podés acceder haciendo clic aquí.