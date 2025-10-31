Vie, 31/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2496
viernes 31 de octubre de 2025

Realizarán una jornada de concientización sobre el cáncer de mama en Brown


Profesionales de la salud ofrecerán charlas informativas sobre prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad. ¿Cuándo y dónde será?

Una jornada de prevención y concientización sobre el cáncer de mama se llevará adelante este sábado, 1° de noviembre, en el Parque Saludable Dr. Ramón Carrillo. Se trata del tipo de tumor más frecuente entre las mujeres en Argentina.

¿A qué hora?

La actividad comenzará a las 9:30 horas, en el espacio ubicado en Erezcano N°1830, justo en el límite entre Burzaco, Rafael Calzada y Adrogué. Los profesionales de la salud ofrecerán charlas informativas sobre prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad.

Asimismo, las vecinas podrán realizar consultas médicas, participar de talleres y clases de yoga y disfrutar de caminatas por los senderos del parque.

"Invitamos a nuestras vecinas a sumarse a esta actividad libre y gratuita, pensada para concientizar sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama y fortalecer el acompañamiento de quienes atraviesan esta enfermedad", destacó el intendente Mariano Cascallares.

Sobre esta afección

Afecta principalmente a mayores de 50 años y a quienes tienen antecedentes familiares. Con esta actividad, Almirante Brown promueve la detección temprana y el acompañamiento integral, reafirmando su compromiso con la salud pública y el bienestar de la comunidad.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la secretaría de Salud del Municipio, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia.

