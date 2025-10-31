Realizarán una jornada de concientización sobre el cáncer de mama en Brown

Profesionales de la salud ofrecerán charlas informativas sobre prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad. ¿Cuándo y dónde será?

Una jornada de prevención y concientización sobre el cáncer de mama se llevará adelante este sábado, 1° de noviembre, en el Parque Saludable Dr. Ramón Carrillo. Se trata del tipo de tumor más frecuente entre las mujeres en Argentina.

¿A qué hora?

La actividad comenzará a las 9:30 horas, en el espacio ubicado en Erezcano N°1830, justo en el límite entre Burzaco, Rafael Calzada y Adrogué. Los profesionales de la salud ofrecerán charlas informativas sobre prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad.

Asimismo, las vecinas podrán realizar consultas médicas, participar de talleres y clases de yoga y disfrutar de caminatas por los senderos del parque.

"Invitamos a nuestras vecinas a sumarse a esta actividad libre y gratuita, pensada para concientizar sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama y fortalecer el acompañamiento de quienes atraviesan esta enfermedad", destacó el intendente Mariano Cascallares.

Sobre esta afección

Afecta principalmente a mayores de 50 años y a quienes tienen antecedentes familiares. Con esta actividad, Almirante Brown promueve la detección temprana y el acompañamiento integral, reafirmando su compromiso con la salud pública y el bienestar de la comunidad.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la secretaría de Salud del Municipio, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia.