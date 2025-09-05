Vie, 05/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2440
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
viernes 5 de septiembre de 2025

Realizarán una jornada de intercambio de plantas en la Granja Educativa Municipal


Durante la actividad, también habrá sorteos voluntarios. ¿Cuándo será?

En el marco del mes de la primavera, Almirante Brown lanzó una propuesta destinada a los amantes de la flora. Se debe a que se realizará una jornada de intercambio de plantines, semillas y saberes en Ministro Rivadavia.

¿Cuándo será?

La iniciativa se llevará adelante este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 14 hs. Tendrá como escenario a la Granja Educativa Municipal, ubicada en la avenida Juan B. Justo al 1000. La entrada será gratuita y abierta a toda la comunidad.

Según indicaron desde la Comuna, no será obligatorio llevar plantas para participar, como tampoco adquirir alguna. En tanto, solicitaron compartir con responsabilidad a quienes acudan con estas, ya que deben estar sanas y bien preparadas.

Asimismo, en la jornada se promoverá la difusión de plantas nativas, huertas agroecológicas y prácticas sustentables. Como cierre, se realizará un sorteo voluntario con aportes como artesanías, libros y más.

Sobre el evento

El intercambio es organizado por el Municipio, a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram