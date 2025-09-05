Realizarán una jornada de intercambio de plantas en la Granja Educativa Municipal

Durante la actividad, también habrá sorteos voluntarios. ¿Cuándo será?

En el marco del mes de la primavera, Almirante Brown lanzó una propuesta destinada a los amantes de la flora. Se debe a que se realizará una jornada de intercambio de plantines, semillas y saberes en Ministro Rivadavia.

¿Cuándo será?

La iniciativa se llevará adelante este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 14 hs. Tendrá como escenario a la Granja Educativa Municipal, ubicada en la avenida Juan B. Justo al 1000. La entrada será gratuita y abierta a toda la comunidad.

Según indicaron desde la Comuna, no será obligatorio llevar plantas para participar, como tampoco adquirir alguna. En tanto, solicitaron compartir con responsabilidad a quienes acudan con estas, ya que deben estar sanas y bien preparadas.

Asimismo, en la jornada se promoverá la difusión de plantas nativas, huertas agroecológicas y prácticas sustentables. Como cierre, se realizará un sorteo voluntario con aportes como artesanías, libros y más.

Sobre el evento

El intercambio es organizado por el Municipio, a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.