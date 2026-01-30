Vie, 30/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2587
viernes 30 de enero de 2026

Realizarán una nueva campaña de vacunación antirrábica en Burzaco


Estará destinada perros y gatos. Los detalles.

Zoonosis Brown llevará adelante una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos en Burzaco. El objetivo es prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas y fortalecer el cuidado responsable de los animales en los barrios del distrito.

¿Cómo será?

Se realizará este sábado, 31 de enero, entre las 8:30 y las 12 hs. Se desarrollará en la sede de la entidad browniana, la cual está ubicada en Martín Fierro 33. No se requerirá sacar turno previo y se atenderá por orden de llegada.

Desde la Comuna destacaron que la vacuna antirrábica integra el calendario anual obligatorio y debe aplicarse una vez por año para garantizar la protección de perros y gatos frente a esta enfermedad.

Durante la jornada, el personal profesional hará también el retiro de puntos de sutura a animales que estén transitando el período posquirúrgico de castración. Por esta razón, ese día no se brindará atención veterinaria clínica general.

“Estas jornadas forman parte de las acciones de prevención y control sanitario que llevamos adelante de manera sostenida en Almirante Brown. Promoviendo el cuidado comunitario y la tenencia responsable de perros y gatos”, señaló Mariano Cascallares.

Para consultas e información, los interesados pueden comunicarse con Zoonosis Brown al 5034-6200 (internos 647 / 648).

