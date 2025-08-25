Realizaron el acto de cierre del ciclo "Educación y Política: Construyendo Futuro" en Burzaco

Estuvo encabezado por el intendente Mariano Cascallares, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel. Los detalles.

Burzaco fue escenario del acto de cierre del ciclo de charlas “Educación y Política: Construyendo Futuro”. Se trata de un espacio que promueve encuentros y debates, generando un ámbito de reflexión y construcción conjunta con perspectiva de futuro.

¿Cómo fue?

La iniciativa se desarrolló en el Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo. Contó con la participación del intendente Mariano Cascallares, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel.

Este espacio, que se lleva adelante desde 2023, fue organizado por la agrupación “Educadores en Comunidad”. Está conformado por docentes, directivos e inspectores locales y de la Región. En la jornada de cierre, estuvieron aproximadamente 400 formadores provenientes de más de diez distritos vecinos, secretarios generales y autoridades provinciales de gremios docentes.

En ese marco, Cascallares subrayó: "Desde 2016, creamos 54 nuevos establecimientos educativos en todos los niveles en Almirante Brown. También, estamos avanzando en la consolidación de la Universidad Nacional Guillermo Brown".

"Otra obra importante que estamos concretando es la construcción del edificio de aulas para el Instituto Superior de Formación Docente N°41. Todas estas políticas tienen como eje seguir ampliando derechos y oportunidades para los vecinos, siempre con la premisa de tener una educación pública de calidad”, afirmó el jefe comunal.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola, docentes, dirigentes e integrantes de los gremios y representantes de la comunidad educativa local y de la Región.