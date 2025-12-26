Reconocieron a trabajadores municipales que cumplieron 25 años de servicio

El acto se realizó en la Casa de la Cultura y fue encabezado por Mariano Cascallares y Juan Fabiani. Los detalles.

Para reconocer su trayectoria y compromiso, Almirante Brown entregó medallas al personal municipal que cumplió más de dos décadas de servicio. La actividad se realizó en marco del tradicional brindis de fin de año junto a trabajadores de todas las áreas de la Comuna.

¿Cómo fue?

El acto tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Adrogué. Estuvo encabezado por Mariano Cascallares, quien estuvo acompañado por el intendente interino Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

En ese marco, se entregaron medallas y cuadros al personal que cumple 25 años de servicio en la Comuna. Guillermo Daniel Luque Wickham, Carolina Rodríguez y María de los Ángeles Marvassio recibieron las distinciones de oro; mientras que Beatriz Irene Toledo y María Eleonora Orsoni, las de acero quirúrgico con baño plateado.

“Este reconocimiento es una forma de agradecer el compromiso, la vocación y los años de labor de cada trabajador municipal, que día a día ponen su esfuerzo al servicio de la comunidad”, sostuvo Cascallares.

Durante el encuentro, se realizó también un minuto de silencio en homenaje al personal comunal fallecido durante el año: Gabriela Edith Otero, del Departamento de Maestranza y Mantenimiento; Cecilia Ana Spinelli, de la Dirección de Habilitaciones y Administración, y Rubén Carlos Aponte, de la Dirección General de Emergencias Médicas.

El acto concluyó con un brindis compartido entre los trabajadores municipales. Se trató de un cierre de año y reconocimiento al esfuerzo cotidiano de quienes desempeñan tareas en cada una de las áreas.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario General, Alan Grin; el director general de Recursos Humanos, Martín Campiotti, y la directora de Personal, Silvia Ventura.

Además, participaron los secretarios de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone; de Desarrollo, Seguridad Social y Desarrollo Humano, Barbara Miñán; y de Salud, Walter Gómez; además de concejales, consejeros escolares, delegados y empleados municipales del distrito.