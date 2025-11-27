Récord en la UNaB: más 3.700 nuevos estudiantes comenzarán a cursar en 2026

La licenciatura en Enfermería se incorporó este año a la oferta académica y fue la carrera más elegida. Conocé el ranking completo.

De cara al ciclo lectivo 2026, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) cuenta con un nuevo récord de inscriptos. Un total de 3.713 estudiantes eligieron la institución para comenzar su formación superior.

Las más elegidas

La licenciatura en Enfermería, en su primera convocatoria, tuvo más de 650 inscriptos. Con este número se posicionó como la carrera más solicitada de toda la oferta.

“Una demostración de la universidad para dar respuesta a una demanda vacante en el sistema de salud regional, canalizando el interés de la comunidad por profesiones con salida laboral directa y fuerte compromiso social”, indicaron desde la UNaB.

Asimismo, si bien la oferta académica se diversifica, se mantiene una fuerte tendencia hacia las áreas tecnológicas, de salud y gestión. En este sentido, el ranking de las carreras más elegidas para el 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Licenciatura en Enfermería (654 inscriptos)

Tecnicatura Universitaria en Programación (613)

Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico (435)

Licenciatura en Administración (370)

También tuvo un gran caudal de ingresos la licenciatura en Logística y Transporte y la tecnicatura en Comunicación Digital.

El análisis

Desde la UNaB admitieron que el crecimiento de los inscriptos evidencia “el fuerte arraigo territorial de la institución”. Es que en su gran mayoría son vecinos de Almirante Brown, donde más del 80% de ellos son primera generación de universitarios en sus familias.

“Este crecimiento sostenido acompaña el avance de las obras de infraestructura en el campus de Burzaco realizadas con apoyo de la provincia de Buenos Aires y el Municipio”, aseguraron.