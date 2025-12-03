Renovarán las vías entre las estaciones de Adrogué y Burzaco: ¿Cómo será?

Se trata de una obra que abarcará 13,6 kilómetros en sectores estratégicos. Los detalles.

Para mejorar el servicio que une a la Región con CABA, el Gobierno Nacional confirmó la adjudicación de la obra de renovación de vías en un tramo de la Línea Roca. Uno de los sectores que se intervendrá se ubica entre las estaciones Adrogué y Burzaco.

¿Cómo será?

Los trabajos abarcarán 13,6 kilómetros en sectores estratégicos. Se llevará adelante en el marco del plan de Emergencia Ferroviaria, el cual busca recuperar la velocidad de circulación y reducir las demoras y cancelaciones.

Según indicaron desde Trenes Argentinos Infraestructura, las tareas se centrarán en los ramales R1A y R2. Estos están entre las estaciones Adrogué y Burzaco y las de Turdera y Llavallol.

La intervención contempla el recambio de rieles, durmientes y fijaciones; el reemplazo de la piedra balasto; y la ejecución de obras hidráulicas como las alcantarilla. Además, de la renovación de aparatos de vía, lo que brindará al sector una mejora en la seguridad operacional.

Por otro lado, mejorarán ocho pasos vehiculares y la misma cantidad de sitios peatonales en dicho tramo. Esto beneficiará tanto a la seguridad del tránsito de la zona como a la eficiencia del servicio.

El presupuesto asignado a la obra es de $18.193.457.594,45 más IVA. Tiene un plazo de ejecución de 16 meses desde el inicio de los trabajos. La obra se suma a las más de 60 en ejecución definidas por el plan de Emergencia Ferroviaria.