Restauraron Villa Lola, la casona de Adrogué donde se filmó la novela "Boquitas pintadas"

El lugar abrió como centro cultural. Alberga más de 60 mil libros y cuenta con un espacio destinado a café y actividades.

Tras un intenso trabajo de restauración, se inauguró Villa Lola, una nueva librería y centro cultural que abrió sus puertas en Adrogué. La casona es un ícono arquitectónico de principios del siglo XX y fue escenario donde se filmó parte de la película "Boquitas pintadas", la célebre novela de Manuel Puig.

¿Cómo fue?

El edificio de 153 años se ubica en Intendente Dr. Martín González 921, frente a la plaza San Martín, lindera a la estación ferroviaria. Fue cuidadosamente restaurado para convertirse en un centro cultural. Alberga más de 60 mil libros y cuenta con un espacio destinado a café y actividades.

En este marco, Villa Lola ofrecerá además una dinámica propuesta que incluirá presentaciones literarias, debates, talleres y eventos musicales, pensados para todos los públicos.

Según informaron oficialmente desde la Comuna, la casona posee una superficie total de 786 metros cuadrados, de los cuales 258 están cubiertos y 528 descubiertos.

La apertura

Durante la ceremonia se hizo entrega de la Ordenanza 13.849 que declara a la librería de Interés Municipal y Cultural, reconociendo su valioso aporte a la promoción de la lectura, la cultura y la integración comunitaria browniana.

La inauguración continuó con una presentación musical del Quinteto Cuerdas y el tradicional corte de cinta. Luego se realizó una recorrida por las instalaciones del espacio que ya se encuentra abierto.

En el acto estuvieron presentes la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, quienes acompañaron al propietario de la librería, Alfredo Caputo.

Se sumó el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; el titular del Instituto de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez; la directora de Patrimonio Cultural, Sandra Agis, y la delegada de Adrogué, María José Zandonadi.