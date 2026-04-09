Retención de tareas de la UTA: ¿Qué líneas de colectivos no funcionan en el AMBA?

La medida de fuerza comenzó a la medianoche de este jueves. Afecta a las empresas que no completaron el pago de salarios.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició una retención de tareas en distintas líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es en reclamo por la falta de pago total de los sueldos de marzo.

¿Cuáles son las unidades afectadas?

Según informó recientemente el gremio, la decisión alcanza a las compañías que, al cuarto día hábil del mes, aún no cumplieron con el depósito completo de los haberes.

En este contexto, decenas de líneas se ven afectadas, entre ellas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28 y 29. También la 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87 y 88.

Se suman la 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158 y 159. Además de la 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Por otro lado, empresas como Dota y Metropol aseguraron haber abonado los salarios en su totalidad, por lo que sus servicios funcionan con normalidad durante la jornada.

La medida

Se da en un escenario de creciente tensión en el sector del transporte, atravesado por el aumento de costos, especialmente del combustible y demoras en los pagos. Esto repercute directamente en el servicio diario, clave para millones de pasajeros que se movilizan en el AMBA.

Se prevé una jornada complicada, con demoras y paradas colapsadas con alta demanda. Desde distintos sectores recomiendan a los usuarios organizar sus viajes con anticipación y, en lo posible, optar por medios alternativos.

En este contexto, advirtieron que no se descartan nuevas medidas en los próximos días si no se logra un acuerdo que permita restablecer el servicio con normalidad.