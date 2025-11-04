Mar, 04/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2500
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
martes 4 de noviembre de 2025

Rige alerta amarilla por tormentas para el AMBA


Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Se podrían registrar ráfagas fuertes y caída de granizo. Toda la información.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este martes, 4 de noviembre, una nueva alerta amarilla por tormentas fuertes. Será para todo el territorio bonaerense y zonas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y La Rioja.

 

¿Cómo se vivirá?

Se espera que las lluvias lleguen durante la tarde. Serán de variada intensidad y algunas localmente fuertes. Para la noche, en cambio, las precipitaciones caerán en forma de chaparrones.

Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, actividad eléctrica y caída granizo.

En este escenario, el SMN aconsejó extremar las precauciones. Algunas de sus recomendaciones son:

  • No sacar la basura
  • Retirar objetos que impidan que el agua circule
  • Evitar actividades al aire libre
  • No te refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad
  • Estar atento ante la posible caída de granizo

 

En Brown

Ante inquietudes o emergencias relacionadas con las tormentas, los vecinos del distrito podrán comunicarse con el 0800-222-7696 las 24 horas. También a través de la app “Brown Previene” o en las Delegaciones de las localidades.

 

¿Cómo seguirá el tiempo?

Se espera que el AMBA amanezca este miércoles con nubosidad variable y que sea una jornada más estable y con descenso de la temperatura. Está irá de los 12 a los 21 grados.

Por su parte, el jueves también estará nublado, con bajas probabilidades de lluvias durante todo el día. El viernes volverán las precipitaciones con lluvias aisladas en la madrugada y la mañana.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram