Rige alerta amarilla por tormentas para el AMBA

Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Se podrían registrar ráfagas fuertes y caída de granizo. Toda la información.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este martes, 4 de noviembre, una nueva alerta amarilla por tormentas fuertes. Será para todo el territorio bonaerense y zonas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y La Rioja.

¿Cómo se vivirá?

Se espera que las lluvias lleguen durante la tarde. Serán de variada intensidad y algunas localmente fuertes. Para la noche, en cambio, las precipitaciones caerán en forma de chaparrones.

Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, actividad eléctrica y caída granizo.

En este escenario, el SMN aconsejó extremar las precauciones. Algunas de sus recomendaciones son:

No sacar la basura

Retirar objetos que impidan que el agua circule

Evitar actividades al aire libre

No te refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad

Estar atento ante la posible caída de granizo

En Brown

Ante inquietudes o emergencias relacionadas con las tormentas, los vecinos del distrito podrán comunicarse con el 0800-222-7696 las 24 horas. También a través de la app “Brown Previene” o en las Delegaciones de las localidades.

¿Cómo seguirá el tiempo?

Se espera que el AMBA amanezca este miércoles con nubosidad variable y que sea una jornada más estable y con descenso de la temperatura. Está irá de los 12 a los 21 grados.

Por su parte, el jueves también estará nublado, con bajas probabilidades de lluvias durante todo el día. El viernes volverán las precipitaciones con lluvias aisladas en la madrugada y la mañana.