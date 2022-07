Ruggero renunció como DT de San Martín y ya anunciaron a su reemplazo

Lo confirmó el club a través de sus redes sociales. ¿De quién se trata?

Luego de la derrota 2-1 ante Berazategui, San Martín de Burzaco se quedó sin director técnico. Se debe a que Osvaldo Ruggero presentó la renuncia como consecuencia del mal momento en el campeonato. No obstante, el club confirmó en las últimas horas a su reemplazante: Rodrigo Bilbao.

El ahora ex entrenador del Azul asumió en mayo del corriente año con el objetivo de sacar al equipo de la zona más baja de la tabla. No obstante, los resultados no se dieron de manera satisfactoria y dejó su puesto tras diez encuentros. El balance de su paso fue negativo: siete caídas, dos empates y una victoria.

El reemplazo

La tarea de revertir el mal presente y alejar a San Martín de la zona de descenso está a cargo de Rodrigo Bilbao, quien conducirá al plantel el resto de la temporada. Tendrá su debut el sábado, cuando el conjunto de Burzaco reciba, desde las 15:30 hs, a Lamadrid.

El entrenador tuvo cuatro experiencias previas al conjunto de Burzaco. Comenzó su carrera en el banco de Talleres de Remedios de Escalada en 2013 y luego estuvo al frente de Mitre, Midland y Deportivo Merlo.