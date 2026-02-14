Sábado de carnaval: ¿Dónde van a estar las murgas y comparsas?

Esta celebración popular se replegará durante febrero en distintos puntos del distrito. El cronograma.

La temporada de carnavales ya comenzó a llenar de brillo, música y baile las calles de las distintas localidades de Almirante Brown. Ahora, las murgas y comparsas desembarcarán en Burzaco para que los vecinos vivan una jornada imperdible.

¿Cuándo y dónde?

Con entrada libre y gratuita, la iniciativa se llevará adelante este sábado, 14 de febrero, a partir de las 19 hs. El punto de encuentro será la plaza San Cayetano, ubicada en la intersección de Sempere y Terrero.

Los encargados de la música y el baile serán:

“Mística Murguera”

“Sol Naciente El Trébol”

“Los Elegantes de San José”

“Los Fabulosos del Sur”

"Las murgas y comparsas vuelven a los barrios para celebrar nuestra identidad, la cultura popular y el encuentro en comunidad", afirmaron desde la Comuna.

¿Dónde más?

Tras lo que se espera que sea una jornada inolvidable en Burzaco, los carnavales continuarán en los próximos días en San José, Don Orione, Glew, Malvinas Argentinas y Ministro Rivadavia.