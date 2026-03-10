San Francisco Solano celebra este martes 77 años de historia

En 1989 fue reconocida oficialmente como localidad. Conocé cuáles fueron los hechos que marcaron su origen y desarrollo.

Los vecinos de San Francisco Solano celebran este martes el 77° aniversario de la localidad. La fecha elegida para la conmemoración es el 10 de marzo, ya que coincide con el natalicio del Santo que inspiró el nombre del lugar. Cada año, la jornada se convierte en una oportunidad para recordar sus orígenes y crecimiento.

¿Cómo nació?

La historia de estas tierras se remonta al siglo XVI, cuando Juan de Garay dispuso la distribución de terrenos en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de 1540, esas parcelas fueron otorgadas a militares y colaboradores, entre ellos Pedro de Jerez, Pedro de Quiroz y Pedro Izarra. Con el tiempo, los dominios pasaron a manos de Baltazar Quintana Godoy.

Años más tarde, en 1771, los campos fueron adquiridos por la Orden Franciscana, que los bautizó como “Chacras de San Francisco”. Allí se desarrollaron cultivos de frutas y verduras.

Posteriormente, las tierras cambiaron nuevamente de dueño y fueron compradas por Juan Rubio, quien en 1826 las transfirió a Manuel Obligado. Tras su fallecimiento, el predio quedó como herencia para sus hijos Pastor -quien se convertiría en el primer gobernador constitucional de Buenos Aires- y Juliana, que luego contraería matrimonio con Pedro Claypole.

El surgimiento del pueblo

El crecimiento de la zona comenzó a tomar forma recién en 1948, cuando los terrenos fueron subdivididos para su posterior loteo. Al año siguiente se llevó a cabo el primer remate de parcelas, un hecho que marcó el nacimiento formal del pueblo.

A partir de entonces comenzaron a desarrollarse distintas obras. Entre ellas se destacaron la construcción de un puente que conectó con Camino General Belgrano, la pavimentación de calles y la puesta en funcionamiento del colectivo gratuito conocido como “El Blanquito”.

Con el paso del tiempo, estos avances favorecieron la llegada de nuevos habitantes y dinamizaron la economía local. En 1975 también se licitó la construcción de un complejo habitacional que llevó el mismo nombre.

Finalmente, el 1 de diciembre de 1989, San Francisco Solano fue reconocida oficialmente como localidad del distrito de Almirante Brown, donde se instaló una delegación municipal.

El origen del nombre

Inicialmente, el 17 de junio de 1949, una ordenanza establecía que el pueblo se llamaría Paulino Barreiro. Sin embargo, pocos meses después, el 23 de septiembre de ese mismo año, se decidió cambiar la denominación y adoptó el nombre de San Francisco Solano.

La localidad se ubica en el límite entre Almirante Brown y Quilmes, lo que históricamente generó cierta confusión respecto a su fecha de fundación. En 2004, el Concejo Deliberante local resolvió fijar el 10 de marzo como día de celebración, en coincidencia con el nacimiento del Santo. En tanto, en el distrito vecino los festejos se realizan cada 12 de octubre.