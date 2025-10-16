Jue, 16/10/2025 |
jueves 16 de octubre de 2025

San José: conducía a alta velocidad y terminó causando un choque múltiple


Fue en Bynnon y La Rioja, una zona de alto tránsito. Bomberos desplegó un operativo. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un impactante siniestro vial se registró en las últimas horas en San José. Un auto que circulaba a alta velocidad perdió el control y terminó provocando un choque que involucró a otros dos vehículos. A raíz del impacto, dos personas sufrieron heridas.

 

¿Cómo fue?

Ocurrió este miércoles, 15 de octubre, a plena luz del día. Fue en el cruce de Bynnon y La Rioja, una zona de alta circulación de tránsito. Los tres rodados involucrados registraron serios daños materiales, principalmente en sus frentes.

Según informaron fuentes policiales a www.debrown.com.ar, pese a que la causa del siniestro giraría en torno al exceso de velocidad de uno de los choferes, el hecho se encuentra en proceso de investigación.

Como sucede en estos casos, Bomberos Voluntarios Almirante Brown desplegó tareas de auxilio y prevención en el lugar. Además, intervino personal del servicio de ambulancias municipal, quién asistió a las víctimas. También Defensa Civil y policía de la jurisdicción.

