San Martín afronta una dura prueba para intentar meterse en zona de Reducido

Visitará hoy, sábado 21 de marzo, a Merlo. La previa aquí.

Tras sumar un punto en Burzaco, San Martín intentará conseguir su primera victoria del año como visitante. El “Azul” necesita comenzar a sumar de a tres para no alejarse de los puestos de vanguardia y afianzarse en la zona de Reducido.

En marco de la 7° fecha de la Primera B, se enfrentará hoy, sábado 21 de marzo, con Merlo en el estadio José Manuel Moreno. El encuentro se pondrá en marcha a las 18 hs y será arbitrado por Martín Depósito.

¿Cómo llegan?

El conjunto browniano viene de pasarla mal ante Camioneros en la fecha pasada. Se debe a que no mostró su mejor versión y Maximiliano Gagliardo se convirtió en figura para conseguir un empate sin goles. Así, llegó a seis puntos y quedó a uno de los puestos de Reducido.

Para dejar atrás el encuentro y volver a la victoria, tendrá una dura prueba ante Merlo. El “Charro” perdió en su debut y, desde entonces, no volvió a conocer la derrota: dos triunfos y un par de igualdades. Tiene ocho unidades, cinco menos que el líder Excursionistas.