San Martín buscará una nueva victoria para acercarse al Reducido

Visitará hoy, sábado 4 de octubre, a Italiano. La previa.

Tras la inyección anímica que significó derrotar al puntero, San Martín de Burzaco buscará hacerse fuerte como visitante para volver a sumar de tres y continuar escalando posiciones. Para ello, tendrá una dura prueba ante Italiano.

En el marco de la 16° fecha del torneo Clausura, el encuentro se disputará hoy, sábado 4 de octubre, a partir de las 15:30 hs. El árbitro Gabriel Flores será el encargado de impartir justicia. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en Apertura, cuando igualaron 1-1.

¿Cómo llegan?

El conjunto de Burzaco viene de obtener una gran victoria por 1-0 ante Midland, el mejor equipo de la categoría en lo que va del año. Este triunfo no sólo lo dejó a seis unidades de la cima del campeonato sino que lo volvió a meter de lleno en la lucha por un lugar en el Reducido.

Con 45 puntos en la tabla anual, San Martín está a cinco de la última plaza de clasificación. No obstante, la distancia podría ser menor: en caso de coronarse campeón Midland o Armenio, los dos líderes del certamen, se liberaría un cupo. Por ello, deben continuar aumentando su cosecha.

Italiano, por su parte, llega con una racha de seis partidos sin conocer la derrota (cuatro empates y dos victorias). En esa línea, es uno de los animadores del Clausura, ya que tiene 23 unidades y está a cuatro de los punteros. En la última fecha, venció 1-0 a Sacachispas.