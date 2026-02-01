Dom, 01/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2589
DEPORTES
domingo 1 de febrero de 2026

San Martín de Burzaco hará la primera prueba de jugadores del año


Será para las categorías infantiles. ¿Cuándo y dónde?

Con la intención de reforzar los planteles de las divisiones inferiores, San Martín de Burzaco anunció que hará la primera prueba de jugadores del año. Será destinada a infantiles y juveniles que quieran jugar en fútbol 11.

¿Cuándo y dónde?

Los exámenes se llevarán adelante en el predio ubicado en 25 de Mayo 2150, en Ministro Rivadavia. Quienes deseen acercarse y no cuentan con medio de transporte propio podrán llegar con los colectivos 318, 177, 510, 514 y 293.

Según indicaron desde el “Azul”, las pruebas están destinadas a las categorías 2013, 2014, 2015 y 2016. Se realizarán el martes 3, jueves 5, martes 10 y jueves 12 de febrero. En todos los casos, será a partir de las 16:30 hs.

Cada participante deberá concurrir con ropa deportiva cómoda para hacer la actividad y DNI en mano. “Vení a formar parte del Semillero del Sur”, afirmaron desde San Martín de Burzaco.

