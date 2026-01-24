San Martín viajó a Del Viso para realizar la parte más dura de la pretemporada

El plantel trabaja a doble turno para llegar a punto al inicio del campeonato. Conocé el plantel completo.
San Martín de Burzaco continúa con los entrenamientos para ajustar detalles de cara al torneo de la Primera B, donde buscará ser protagonista. En esa línea, el plantel viajó a Del Viso para concentrar y realizar la parte más dura de la pretemporada.
Los jugadores elegidos por el cuerpo técnico ya se encuentran desde el miércoles, 21 de enero, en la ciudad ubicada en el partido de Pilar. Allí, trabajan a doble turno para llegar a punto a la temporada.
Previo al viaje, el “Azul” disputó su segundo amistoso de pretemporada ante Yupanqui, en el estadio Ciudad Evita. Fueron dos duelos de un par de bloques de 30 minutos cada uno. En ambos cotejos no se sacaron diferencias e igualaron 1-1.
Los elegidos por el entrenador Federico Scurnik que viajaron a Del Viso fueron:
Asimismo, Juan Pablo Tobón y Luis Geneiro continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Otro que está en la misma situación es Franco Juárez, quien se sumó al conjunto de Burzaco tras su paso por el Club Atlético Chabás. Había hecho las inferiores en Temperley.
