San Martín de Burzaco se refuerza: llegaron seis incorporaciones

El "Azul" sumó nuevas caras en todas las líneas. ¿Quiénes son?

Luego de quedarse en la puerta de la clasificación al Reducido, San Martín de Burzaco hará una renovación en el plantel y ya comenzó a moverse en el mercado de pases. En esa línea, confirmó en las últimas horas la llegada de seis refuerzos.

¿Quiénes son?

Tras la salida de Ezequiel Navarro Montoya, el arco tiene nuevo dueño: Maximiliano Gagliardo. El arquero de 42 años, que viene de un último paso en Flandria, tiene una extensa trayectoria que incluye a Platense, Morón, Tristán Suárez, Arsenal, Los Andes y Quilmes, entre otros.

Además, el “Azul” reforzó la defensa con Facundo Valdez y el lateral Luciano Iglesias. Llegaron provenientes de Argentino de Quilmes y Club Deportivo Social y Cultural Nacimiento de Chile, respectivamente.

En cuanto al mediocampo, Lucas Lezcano se sumó directo de Sarmiento de La Banda; mientras que Elías Brizuela hizo lo propio desde Villa San Carlos. También del mismo club platense, selló la llegada del delantero Emanuel Zagert.

El atacante, que convirtió nueve goles en el 2025, cuenta con una amplia experiencia a sus 30 años. Se debe a que tuvo pasos por Gimnasia y Esgrima La Plata, Sportivo Estudiantes, Comunicaciones, Armenio y Atlético Bucaramanga de Colombia, donde fue campeón.

Vuelta al ruedo

Tras unos días de descanso, el plantel profesional ya puso en marcha nuevamente los entrenamientos con la mira puesta en llegar de la mejor manera posible al campeonato. "Con la ilusión y las ganas renovadas, seguimos trabajando para cumplir los objetivos y defender estos colores en cada partido", afirmaron desde el "Azul".