San Martín disputó su primer amistoso de la pretemporada y sumó más refuerzos

El "Azul" se enfrentó con Temperley y probó varios jugadores. Todos los detalles.

San Martín de Burzaco continúa con la puesta a punto de cara al inicio del campeonato. Tras realizar la parte más dura de la pretemporada, comenzó a sumar minutos de fútbol y disputó sus primeros amistosos del año. En simultáneo, sigue activo en el mercado de pases.

El conjunto dirigido por Federico Scurnik se trasladó el sábado al estadio Alfredo Beranger para enfrentarse con Temperley, club que milita en la Primera Nacional. Se disputaron dos encuentros, de 35 minutos cada tiempo.

El “Gasolero” se impuso 2-0 en el primer turno. El "Azul” formó con Maximiliano Gagliardo; Matías Escudero, Richard Lazarev, Iván Bogado, Facundo Valdez; Elías Brizuela, Kevin Denis, Lucas Lezcano, Cipriano Treppo; Emanuel Zagert y Juan Arostegui.

Un rato después, el local volvió a imponerse en el segundo partido, pero esta vez fue 3-0. Nicolás Marchesi; Fabrizio Acosta, David Orellana, Ariel Siliman, Nicolás Gauna; Sergio Modón, Rodrigo Díaz, Nicolás Barrera, Román Mussetti; Ignacio Serpa y Ariel Torres fueron elegidos por el "Ruso".

Más allá de los resultados, estos primeros amistosos le sirvieron al conjunto browniano para comenzar a agarrar ritmo de juego luego de los arduos entrenamientos físicos realizados en las últimas semanas. Además, el cuerpo técnico pudo probar a varios jugadores pensando en lo que será el once titular para el debut en la Primera B.

Siguen llegando

San Martín, por otro lado, confirmó el arribo de más refuerzos para la temporada. Se debe a que firmaron sus contratos el lateral derecho Fabrizio Acosta, el central David Orellana y los volantes Nicolás Gauna, Rodrigo Díaz y David Soria. También, anunció el regreso de Nicolás "Tucu" Barrera, uno de los futbolistas destacados de la temporada 2023.

Asimismo, el club comunicó que los siguientes jugadores continuarán formando parte del plantel: Kevin Denis, Matías Escudero, Luis Geneiro, Richard Lazarev, Nicolás Marchesi, Sergio Modón, Ignacio Serpa, Ariel Siliman, Juan Pablo Tobón y Cipriano Treppo.