San Martín sigue activo en el mercado: sumó dos refuerzos más

El “Azul” ya tiene ocho incorporaciones para la temporada. ¿Quiénes son?

Con el objetivo de ser protagonista en la Primera B, San Martín de Burzaco no se toma vacaciones y sigue activo en el mercado de pases pensando en el armador del plantel. En esta línea, confirmó el arribo de dos nuevos refuerzos.

En las últimas horas, anunció la incorporación de Emiliano Ariel Torres. El volante de 23 años comenzó su carrera en Liniers y luego tuvo pasos por Sportivo Italiano y All Boys, club del cual llegó procedente.

El último en sumarse al “Azul” fue el delantero Juan Arostegui, quien viene de defender los colores de Atenas de Río Cuarto. Ambos jugadores firmaron contrato con la institución browniana hasta diciembre de este año.

De esta manera, el entrenador Federico Scurnik cuenta con ocho refuerzos para la temporada. Se debe a que anteriormente se habían incorporado Maximiliano Gagliardo, Facundo Valdez, Luciano Iglesias, Lucas Lezcano, Elías Brizuela y Emanuel Zagert.

Mientras se sigue moviendo en el mercado, el plantel lleva adelante la pretemporada con la mira en llegar de la mejor manera posible al campeonato. Su primer compromiso oficial será el fin de semana del 7 de febrero, cuando debute en el torneo contra Real Pilar en Burzaco.

Desde la cantera

San Martín de Burzaco comunicó también que dos juveniles surgidos de sus inferiores firmaron su primer contrato profesional. Estos son Axel Vera y Matías Saibene, quienes trabajan a la par en la pretemporada.