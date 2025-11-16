San Martín necesita ganar en el Francisco Boga para soñar con el Reducido

Recibirá hoy, domingo 16 de noviembre, a Deportivo Merlo por la última fecha del Clausura. ¿Qué precisa para clasificar?

La consagración de Midland como campeón del Clausura significó un puño apretado en Burzaco, ya que liberó más cupos para el Reducido y San Martín disputará la última fecha con posibilidad de entrar. Si bien depende de otros resultados, deberá ganar su partido.

Para mantener vivas sus aspiraciones, se medirá hoy, domingo 16 de noviembre, con Deportivo Merlo. El encuentro se llevará adelante a las 17 hs en el estadio Francisco Boga. El árbitro del duelo será Gastón Iglesias.

¿Cómo llegan?

La coronación de Midland confirmó que se clasificarán al Reducido hasta el noveno puesto de la tabla anual. En esta última colocación está, por ahora, Flandria con 55 puntos, al cual sólo podrían alcanzar el "Azul" y Laferrere (juega a la misma hora ante UAI Urquiza), ambos con 52 unidades.

Por lo cual, San Martín está obligado a quedarse con las tres unidades en su casa si quiere luchar por el segundo ascenso. La diferencia de gol jugará un rol importante en ese caso: el equipo browniano está en +1, “Lafe” en +2 y el "Canario" en +1.

Por su parte, Merlo, que se ubica 20° en la tabla anual con 42 puntos, se juega su última carta para mantener la categoría. Sólo le sirve ganar para superar a Sacachispas y no bajar a la Primera C. Llega con una racha de ocho fechas sin triunfos (cuatro derrotas).