San Martín viaja a Agronomía con el objetivo de estirar su buen momento

Visitará hoy, domingo 5 de abril, a Comunicaciones. ¿A qué hora?

Si bien todavía debe ajustar detalles en su juego, San Martín de Burzaco atraviesa un buen momento y sueña con meterse en la lucha de los puestos de arriba de la Primera B. Con ese objetivo, buscará hacerse fuerte en Agronomía para volver a sumar de a tres.

Por la 9° fecha del campeonato, visitará hoy, domingo 5 de abril, a Comunicaciones. El duelo se disputará desde las 15:30 hs y estará arbitrado por Marcos Recalde.

¿Cómo llegan?

El “Azul” viene de empatar 1-1 con Dock Sud, gracias al gol de Brian Chávez a los 95 minutos. Con este resultado, estiró a seis los encuentros sin derrotas y llegó a las diez unidades, que lo dejan en la puerta de la zona de Reducido.

Comunicaciones, en tanto, está un punto arriba suyo, producto de tres victorias, dos empates y misma cantidad de caídas. En la fecha pasada, venció 1-0 a Villa San Carlos como visitante.