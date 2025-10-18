San Martín visita a uno de los anfitriones del torneo con la mira puesta en el Reducido

Se medirá hoy, sábado 18 de octubre, con Real Pilar. ¿A qué hora?

A falta de cuatro fechas para el cierre del torneo Clausura, San Martín de Burzaco mantiene más latente que nunca su ilusión de entrar al Reducido y ahora tendrá otra dura prueba en busca de sumar de a tres. Se debe a que visitará a Real Pilar, uno de los equipos que está en la lucha por coronarse campeón.

El partido se disputará hoy, sábado 18 de octubre, a partir de las 19 hs. Gonzalo Pereira fue designado como el árbitro. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el Apertura, cuando no se sacaron diferencias e igualaron sin goles.

¿Cómo llegan?

El “Azul” viene de mostrar una gran versión y obtener una contundente goleada en Burzaco: 5-0 a UAI Urquiza. Esto le permitió alcanzar los 48 puntos en la tabla anual, quedando sólo a tres del último puesto de Reducido (podría liberarse otro cupo dependiendo el campeón).

Real Pilar, que viene de empatar 1-1 con Sacachispas, está tercero con 28 unidades en el torneo Clausura y está a tres del puntero Armenio. Si bien encamina dos igualdades en fila, no pierde hace siete partidos (cuatro triunfos).