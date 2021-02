San Martín y Claypole vuelven a cruzarse después de siete años 

Compartir en:

lunes 8 de febrero del 2021

Ambos equipos disputarán el clásico browniano en la “C”. ¿Quién se quedó con el último triunfo?.



El campeonato de Claypole a la Primera C no sólo cortó con una racha de 23 años sin ascensos para la institución, sino también confirmó que en 2021 habrá clásico. Si bien en las últimas temporadas se disputaron duelos, fueron amistosos y no oficiales.

San Martín de Burzaco y el “Tambero” volverán a revivir una nueva edición del derby browniano tras siete años de sequía. ¿Cuál fue el motivo? En 2014, el “Azul” se fue de la D y no descendió, es por eso que la gran atracción quedó en stand by hasta ahora.

La última vez que se vieron las caras fue el 21 de abril de 2014 en el estadio de Lugano, donde Claypole hizo de local. Leonel Tuynila abrió la cuenta para los dirigidos por Baillie; mientras que Nahuel Sica igualó para "Sanma”. A 10 minutos del final, Alan Storni sentenció el 2-1 definitivo.

¿Cuándo se juega?

Todo dependerá de la decisión de AFA. Por el momento ambos planteles se encuentran de pretemporada a la espera de la confirmación. La casa madre del fútbol aún con confirmó fixture ni formato del torneo.