San Martín y un duelo clave para alejarse de la zona baja

Recibirá hoy, sábado 16 de agosto, a Villa Dálmine. La previa aquí.

Luego de dejar atrás un mal arranque en el Clausura, San Martín de Burzaco necesita amigarse con la victoria para no sufrir con el descenso en el cierre del torneo. Para ello, tendrá un duelo clave ante Villa Dálmine, equipo que tiene sus mismos puntos en la tabla general.

El partido, que puede marcar el rumbo de cada uno en la lucha por la permanencia, se llevará adelante hoy, sábado 16 de agosto, desde las 18:45 hs. Marcos Recalde fue designado para impartir justicia en el Francisco Boga.

¿Cómo llegan?

Luego de conseguir su primera victoria en el campeonato, el “Azul” viene de igualar 1-1 con Flandria como visitante. De esta manera, alcanzó las 32 unidades en la tabla general, siete por encima de los puestos de descenso.

En esa misma cantidad de puntos está Villa Dálmine, por lo cual se trata de un choque clave para no pasar dolores de cabeza de cara al final de temporada. El “Viola” llega con una racha de cinco sin perder (tres empates y dos triunfos). En la fecha pasada, venció 1-0 a Sacachispas.