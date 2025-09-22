San Martín y un duelo clave para seguir soñando con el Reducido

Visitará hoy, lunes 22 de septiembre, a Excursionistas. ¿A qué hora?

Tras un arranque irregular, San Martín de Burzaco comenzó a afianzarse y todavía se ilusiona con llegar a los puestos de Reducido. Para seguir acortando la distancia, tendrá un duelo directo ante Excursionistas.

El partido se disputará hoy, lunes 22 de septiembre, a partir de las 17:30 hs. Julián Jerez será el árbitro encargado de impartir justicia. El último enfrentamiento entre ambos fue una lluvia de goles, ya que “Excursio” ganó 4-2 en el Apertura.

¿Cómo llegan?

San Martín, que viene de derrotar 2-0 a Acassuso en Burzaco, arrastra una racha de sólo una caída en sus últimas siete presentaciones, con cuatro triunfos y dos empates. Esto le permitió alcanzar los 18 puntos en el torneo y colocarse en el 11° lugar, a nueve del puntero Midland.

No obstante, el foco del equipo local está puesto en seguir escalando posiciones en la tabla anual: tiene 42 unidades y está a cinco de Brown de Adrogué, que ocupa la última plaza de clasificación al Reducido.

Con la misma cantidad de puntos y mejor diferencia de gol que el “Tricolor” está Excursionistas. Si bien viene haciendo una floja campaña, terminó quinto en el Apertura y esa base lo mantiene en la lucha por el segundo ascenso. Viene de empatar 1-1 con Sacachispas.