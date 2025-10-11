Sáb, 11/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2476
DEPORTES
sábado 11 de octubre de 2025

San Martín y un duelo clave para soñar con un lugar en el Reducido


Recibirá hoy, sábado 11 de octubre, a UAI Urquiza. La previa.

Tras el tropezón en la fecha pasada, San Martín tiene claro que necesita volver a la victoria de inmediato para mantener latente su sueño de luchar por un lugar en el Reducido. Con esa premisa, recibirá a UAI Urquiza en Burzaco.

El partido se llevará a cabo hoy, sábado 11 de octubre, a partir de las 15:30 hs. Debido a la sanción de APREVIDA, se disputará en el estadio Francisco Boga a puertas cerradas.

¿Cómo llegan?

El “Azul” viene de perder 1-0 ante Italiano, en un encuentro que mereció más. Con esta caída dejó pasar una buena ocasión de acercarse al Reducido, ya que ahora está a seis unidades de la última plaza.

Pese a que es una distancia importante a falta de cinco fechas, todavía hay posibilidades de que se liberen más cupos y se acortaría la diferencia. Esto sucedería en caso de que Midland o Armenio, los líderes del Clausura, se coronen campeón.

UAI Urquiza, por su parte, está luchando por la permanencia y viene de obtener una victoria clave ante un rival directo. El triunfo 1-0 frente a Sacachispas le permitió alejarse a siete puntos de la zona de descenso. Se trató de su segundo festejo en fila.

