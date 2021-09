Santi Maratea visitó "La casa de Eli" para comenzar la nueva vivienda

Compartir en:

viernes 17 de septiembre del 2021

Junto a "Mami Albañil" conocieron el terreno de la vecina de Adrogué. "Es un caso particular, porque hay que construir una casa. No es sólo juntar la plata. Cada vez que se llega al objetivo es muy lindo", expresó el influencer a De Brown.

El influencer Santi Maratea se había puesto al hombro la colecta para construirle una nueva casa a Eli. La vecina de Adrogué sufrió el incendio de su vivienda, donde también rescata animales en situación de calle. En ese contexto, se acercó ayer por la tarde al distrito para conocerla y empezar a planificar su nuevo hogar.

La causa solidaria

Todo comenzó cuando varios usuarios le escribieron al joven comentándole sobre la situación de la browniana, por lo que investigó más al respecto como suele hacer con todos sus causas.

"En este caso de Eli, (consulto) si hay algún documento de que se quemó la casa. Si hay videos. Si Eli es dueña y tiene lo papeles. Averiguo eso. Después decido”, explicó "Santi" en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Fue así que determinó que esa sería su próxima iniciativa solidaria. Se sumó también Bernardita Siutti, conocida como "Mami Albañil".

Finalmente, tras siete días, recaudó los $10 millones propuestos. Sin embargo, la tarea aún no finalizó. En ese sentido, aseguró que comenzarán las reuniones con arquitectos y todo tipo de fábricas. Es por eso que hoy recorrió el terreno.

"El de Eli es un caso particular, porque hay que construir una casa. No es sólo juntar la plata. Cada vez que se llega al objetivo es muy lindo. En el momento no, pero con los días te va cayendo la ficha. Te encontras con la persona y te das cuenta que todo resultó bien. Es gratificante”, expresó.

El proceso y lo que viene

A raíz de las diferentes colectas que encabezó, comentó en su Instagram que tiene la intención de crear una ONG para generar puestos de trabajo y, a la par, colaborar con la sociedad. “Esto es 100 por ciento real”, aseguró Maratea, en charla con este medio.

Recorrido

El chico de las redes sociales conoció en persona a Eli, quien le contó la dedicación que tiene por los animales y confesó que sueña con estudiar la carrera de veterinaria. Además, el instagramer mostró la delicada situación edilicia de la propiedad luego del incendio. Como broche de oro, se llevó de regalo unos huevos de las gallinas del predio.

Entrevista