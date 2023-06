Santilli se reunió con varios espacios de Brown y prioriza luchar contra la inseguridad

El precandidato a gobernador mantuvo un encuentro con Mario Fuentes y dirigentes de distintos sectores de Juntos por el Cambio. Manifestó la necesidad de ampliar la coalición opositora para ganarle al kirchnerismo con la decisión política de ir a fondo contra los chorros y los narcos. Previamente estuvo en Claypole y Malvinas Argentinas con Agustina Serrano.

El diputado Diego Santilli visitó nuevamente el partido de Almirante Brown, donde se reunió con referentes de varios partidos y movimientos para reforzar el armado con miras a las elecciones primarias del próximo 13 de Agosto. Junto al precandidato a intendente Mario Fuentes se reunió con referentes del radicalismo, avanza libertad, encuentro republicano federal y del vecinalismo local. La intención es consolidarse en un distrito de los más grandes en el Gran Buenos Aires junto al candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta.

“Es muy importante sumar y sumar bien, fortalecer el equipo y trabajar juntos, enfocados en los problemas de todos, hay un hartazgo enorme de la gente y de los barrios, no se puede vivir con tanta inseguridad, con tanto abandono, en muchos lugares no se puede salir a la calle, no se aguanta más y eso es lo que nos ocupa, tenemos la firme decisión política de luchar contra los chorros y los narcos” afirmó Santilli.

“Valoramos la gran predisposición de Diego, en ampliar, abrir los brazos y enfocar en los temas que importan, en los que sufrimos todos los días, la inseguridad, el abandono de la gente, la educación y la salud, las drogas haciendo estragos en los barrios, en esos cambios estamos trabajando y es muy importante hacerlo en equipo con tantos sectores con un norte bien claro, mejorar la calidad de vida de Almirante Brown” expresó Fuentes.

En el armado expresado en un multitudinario plenario hace dos semanas atrás ademas exhibe la unión de organizaciones no gubernamentales y una representativa alianza pastoral. Santilli instó a unir todos los esfuerzos para vencer al kirchnerismo y desde la gestión priorizar las problemáticas de la inseguridad, el abandono de la educación, la salud y la producción. Como así también poner enfoque en la modernización, ciencia y tecnología.

Antes participó en Claypole de una reunión con pastores y en Malvinas Argentinas con víctimas de inseguridad. Allí estuvo con la concejal del Pro, Agustina Serrano. También tuvieron una charla con referentes de ese sector. “Los vecinos nos merecemos poder salir tranquilos a la calle, la gente está cansada de tanta delincuencia y mafias en los barrios” sostuvo la precandidata.

Santilli enfatizó en que realizará “una profunda transformación educativa, diametralmente opuesta al modelo de contención y adoctrinamiento de Kicillof y Barardel” e indicó que concretará el alivio fiscal que se necesita en la provincia, aseguró que “eliminarán tasas, impuestos distorsivos y simplificarán trámites, hay que salir de esta etapa de inutilidad en el estado” concluyó.

¿Quiénes participaron del encuentro?

Fueron parte la secretaria general de la UCR de Almirante Brown, Gisela Hullk; el consejero escolar Federico Fuentes y los referentes de los movimientos integrantes, Bautista Vilardo, Daniela González, Federico Albarello, Ezequiel Borra, Lorenzo Funez y Alejandro Torre.