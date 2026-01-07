Se confirmó la fecha para el duelo entre Claypole y Tigre por Copa Argentina

El "Tambero" va por otra hazaña en el torneo federal. ¿Cuándo será?
Mientras se prepara para llegar de la mejor manera posible a la temporada, Claypole ya tiene fecha confirmada para enfrentarse a Tigre por la Copa Argentina. El “Tambero” sueña con repetir lo que hizo en el pasado: avanzar de ronda y amargar a un equipo de Primera División.
La Asociación de Fútbol Argentina anunció que el enfrentamiento se llevará adelante el martes 17 de febrero. Si bien todavía la sede y el horario están a confirmar, es probable que se dispute en el estadio de Morón.
Claypole representó de buena manera al ascenso en la Copa Argentina. Su debut en el certamen federal fue en 2021 y tuvo una dura prueba: Boca Juniors. El “Tambero” comenzó ganando, pero el “Xeneize” lo dio vuelta sobre el cierre y se impuso 2-1.
Una de las victorias más importantes de la historia del equipo browniano fue en 2023. Por los 32avos, venció 1-0 y eliminó a Newell´s de Rosario. El tanto lo hizo el goleador Leonel Llodrá. En el siguiente instante, perdió ante Belgrano de Córdoba.
De cara a la temporada 2026, el entrenador Roque Drago ya cuenta con tres caras nuevas. Se debe a que el plantel se reforzó con las llegadas del volante externo Alejo Klipauka, el delantero Tomás Luján y el arquero Joaquín Cabrera.
⚽️Con el ascenso como objetivo, Claypole ya conoce su fixture para el 2026👇 #Claypolehttps://t.co/Avp3ZvzTwZ
— Noticias De Brown (@debrownweb) December 25, 2025