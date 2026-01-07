Se confirmó la fecha para el duelo entre Claypole y Tigre por Copa Argentina

El "Tambero" va por otra hazaña en el torneo federal. ¿Cuándo será?

Mientras se prepara para llegar de la mejor manera posible a la temporada, Claypole ya tiene fecha confirmada para enfrentarse a Tigre por la Copa Argentina. El “Tambero” sueña con repetir lo que hizo en el pasado: avanzar de ronda y amargar a un equipo de Primera División.

La Asociación de Fútbol Argentina anunció que el enfrentamiento se llevará adelante el martes 17 de febrero. Si bien todavía la sede y el horario están a confirmar, es probable que se dispute en el estadio de Morón.

Grandes actuaciones

Claypole representó de buena manera al ascenso en la Copa Argentina. Su debut en el certamen federal fue en 2021 y tuvo una dura prueba: Boca Juniors. El “Tambero” comenzó ganando, pero el “Xeneize” lo dio vuelta sobre el cierre y se impuso 2-1.

Una de las victorias más importantes de la historia del equipo browniano fue en 2023. Por los 32avos, venció 1-0 y eliminó a Newell´s de Rosario. El tanto lo hizo el goleador Leonel Llodrá. En el siguiente instante, perdió ante Belgrano de Córdoba.

Así se prepara

De cara a la temporada 2026, el entrenador Roque Drago ya cuenta con tres caras nuevas. Se debe a que el plantel se reforzó con las llegadas del volante externo Alejo Klipauka, el delantero Tomás Luján y el arquero Joaquín Cabrera.