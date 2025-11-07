Se descompensó, perdió el control de su auto y chocó contra una columna en Malvinas

Bomberos Voluntarios de Almirante Brown debieron montar un operativo en el lugar. Los detalles.

Un impactante accidente vial tuvo lugar en las últimas horas en Malvinas Argentinas. Se debe a que un auto chocó contra una columna que sostiene cables de alta tensión. Producto del impacto, una persona resultó herida.

¿Qué pasó?

El siniestro sucedió en la calla Drago al 300. Según trascendió, el conductor se habría descompensado y perdido el control del vehículo, lo que provocó que colisione con el poste. Esto además generó serios daños materiales en el rodado.

En el lugar, Bomberos Voluntarios Almirante Brown desplegó un operativo de auxilio y prevención. De esta manera, asistió al hombre por las lesiones que sufrió, junto al personal de ambulancias municipal y la Policía de la jurisdicción.