Video: detuvieron a dos menores acusados de asesinar a un hombre en Claypole

La víctima falleció a raíz de las puñaladas que recibió en plena calle. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. Los detalles.

Tras una investigación, la Policía detuvo en las últimas horas a dos adolescentes de 16 y 17 años en Claypole. Los menores están acusados de asesinar a un hombre en la vía pública durante un asalto.

¿Qué pasó?

Todo comenzó en la madrugada del pasado domingo, 2 de noviembre. Tuvo lugar en la intersección del puente de la avenida Lacaze (la ruta provincial 4) y Fray Mamerto Esquiú.

Según se observa en un video obtenido por una cámara de seguridad, la víctima, identificada como Leandro López, y los agresores estaban charlando junto a la moto del fallecido cuando la situación se convirtió en una pelea. El hombre de 35 años se defendió con golpes hasta que cayó al suelo. En ese momento, uno de los jóvenes lo atacó con un arma blanca y le sacó la billetera antes de que se dieran todos a la fuga.

Los peritos de la Policía Científica constataron que López tenía una herida de un cuchillazo en la región torácica, como también presentaba lesiones en el rostro.

A raíz del video, la UFI N°3 descentralizada de Almirante Brown identificó a los presuntos autores del asesinato. Fue así que en las últimas horas se llevaron a cabo dos allanamientos en Uspallata al 500 y Maipú al 400, donde fueron detenidos.

Los adolescentes quedaron a disposición de la Justicia. Sin embargo, debido a que los acusados no cumplen con la mayoría de edad, el expediente pasará a manos de una fiscalía de menores. Se espera que próximamente sean indagados.