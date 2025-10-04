Se despide la Feria del Libro de Brown: ¿Qué propuestas ofrecerá este finde?

Abrirá sus puertas de 12 a 22 hs. Conocé la grilla completa.

La Feria Internacional del Libro de Almirante Brown se despide este finde con una grilla repleta de propuestas imperdibles. Se presentarán grandes figuras, habrá charlas, conferencias, experiencias inmersivas, una jornada especial y un cierre de lujo de la mano de Pedro Aznar.

Durante este sábado y domingo, el evento cultural más importante de la Región abrirá sus puertas a las 12 hs y se mantendrá hasta las 22 hs. En todos los casos, la entrada será libre y gratuita.

Sábado 4

15 hs: Oscar Martínez presenta su libro "Con el amor no basta" (auditorio Leonardo Salgado)

presenta su libro "Con el amor no basta" (auditorio Leonardo Salgado) 15.15 : espectáculo infantil Los Rockan (Rodolfo Walsh)

: espectáculo infantil (Rodolfo Walsh) 17 hs: Julia Mengolini presenta su libro "Las caras del monstruo" (Amelia Lapeyrière)

presenta su libro "Las caras del monstruo" (Amelia Lapeyrière) 17 hs: Jimena La Torre con "Despierta la bruja que hay en vos" (Liliana Bodoc)

con "Despierta la bruja que hay en vos" (Liliana Bodoc) 18 hs: Cecilia Ce presenta su libro "Deseo" (en el auditorio Rodolfo Walsh)

presenta su libro "Deseo" (en el auditorio Rodolfo Walsh) 15 hs: Rolando Graña con "Treinta toneladas de billetes" (Liliana Bodoc)

con "Treinta toneladas de billetes" (Liliana Bodoc) 19 hs: Alejandro Bercovich presentará “El país que quieren sus dueños” (Rodolfo Walsh)

presentará “El país que quieren sus dueños” (Rodolfo Walsh) 20 hs: Tute y "Ensayo para mi muerte" (Amelia Lapeyrière)

y "Ensayo para mi muerte" (Amelia Lapeyrière) 21 hs: "La venganza será terrible" con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespi y El trío sin nombre (Rodolfo Walsh)

con (Rodolfo Walsh) De 13 a 20 hs: capacitación de Reanimación Cardiopulmonar ( RCP ) a cargo de la Escuela de guardavidas de Almirante Brown.

( ) a cargo de la Escuela de guardavidas de Almirante Brown. De 12 a 16:30 y de 17 a 20 hs: espacio para infancias con actividades lúdicas y artísticas.

Domingo 5

13 hs : Las hermanas misterio con su show "Canciones para perder el tiempo", destinado al público infantil (Rodolfo Walsh)

: con su show "Canciones para perder el tiempo", destinado al público infantil (Rodolfo Walsh) 15 hs : CONICET presenta "Aventuras en el Mar profundo Argentino: expedición al CañónSubmarino Mar del Plata" (Rodolfo Walsh)

: presenta "Aventuras en el Mar profundo Argentino: expedición al CañónSubmarino Mar del Plata" (Rodolfo Walsh) 17 hs: Rep y Juan Sasturain con su charla sobre El Eternauta (Liliana Bodoc)

con su charla sobre El Eternauta (Liliana Bodoc) 18 hs: Julia Zenko presenta "Jaie Sure" (Rodolfo Walsh)

presenta "Jaie Sure" (Rodolfo Walsh) 18.30: Norberto “Ruso” Verea dará la charla "¿Qué es el fútbol?" (auditorio Amelia)

dará la charla "¿Qué es el fútbol?" (auditorio Amelia) 19 hs: Mauro Szeta con su libro "Nahir: La historia desconocida" (Rodolfo Walsh)

con su libro "Nahir: La historia desconocida" (Rodolfo Walsh) 19:45 hs: Tamara Tenembaum con "Un millón de cuartos propios" (Amelia Lapeyrière)

hs: con "Un millón de cuartos propios" (Amelia Lapeyrière) 21 hs: Pedro Aznar y su banda (auditorio Rodolfo Walsh)

(auditorio Rodolfo Walsh) De 13 a 19 hs : capacitación de Reanimación Cardiopulmonar ( RCP ) a cargo de la Escuela de guardavidas de Almirante Brown .

: de Reanimación Cardiopulmonar ( ) a cargo de la . De 12 a 16:30 y de 17 a 20 hs: espacio para infancias con actividades lúdicas y artísticas.

Para todos los gustos y edades

El evento además reunirá este finde planetarios con experiencias inmersivas. Se trata de Dinosaurios 360° “Un viaje al pasado” y Universo 360° “Explorá el cosmos como nunca antes, desde nuestro sistema solar hasta las galaxias más lejanas”. Ambas propuestas estarán durante este sábado y domingo de 11 a 20 hs.

Sumando a ello, de 9 a 20 hs, la carpa de Ciencia y Tecnología brindará una serie de actividades para los amantes del universo. Estas serán:

Estaciones interactivas

Escape Room Orbital (Complejo Astronómico de Almirante Brown)

(Complejo Astronómico de Almirante Brown) Área 41 (Instituto Superior de Formación Docente N° 41)

(Instituto Superior de Formación Docente N° 41) Origami y Exploración Espacial

Aprendiendo del cosmos (Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N 35)

(Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N 35) Una experiencia marciana (Complejo Astronómico local)

Charlas

12:30 hs: Ver con los ojos de la ciencia, satélites y telescopios (Camila Moirón y Cristian Artigas)

(Camila Moirón y Cristian Artigas) 15:30 hs: La Carrera Espacial: el superclásico del siglo pasado (Agustina Álamo)

(Agustina Álamo) 18:30 hs: ¿Estamos solos en el Universo? (Javier Feu)

Los vecinos podrán además participar una jornada de telescopios abiertos. Esta se llevará delante ambos días de 18:30 a 20:30 hs. En caso de presencia de nubes, se suspenderá.

Para conocer la agenda completa podés acceder haciendo clic aquí.