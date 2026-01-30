Una persona resultó herida tras chocar con su auto en Burzaco

Se montó un operativo de auxilio en la zona. La información.

Un brutal choque entre dos autos se vivió en las últimas horas en Burzaco. A raíz del impacto, uno de los conductores resultó con lesiones y debió ser inmediatamente atendido en el lugar.

¿Qué pasó?

Sucedió este jueves, 29 de enero, a plena luz del día. Fue en la intersección de la Ruta 16, a la altura de Agripina D' Antonio.

Los rodados involucrados registraron daños materiales, principalmente en la parte delantera. Por el momento, no trascendieron las causas que ocasionaron el siniestro.

Como sucede en estos casos, Bomberos Voluntarios Almirante Brown desplegó tareas de auxilio y prevención en el lugar. Además, intervino personal del servicio de ambulancias municipal, quién asistió a la víctima. También Defensa Civil y policía de la jurisdicción.