Se olvidaron a Furriel en la cancha cuando tenía solo 5 años: "A tu mamá no le decís nada"

El artista de Adrogué recordó la desopilante anécdota en medio de una entrevista en El Cilindro. Todo ocurrió cuando asistía por primera vez a un partido. Mirá el video.

El actor browniano Joaquín Furriel recordó con humor una de las anécdotas más insólitas de su infancia racinguista. Tenía apenas cinco años cuando lo llevaron por primera vez a la cancha. Sin embargo, lo que iba a convertirse en una tarde emocionante terminó de una forma desopilante.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió a fines de los años 70. Aquel partido en el Cilindro no fue el esperado: el equipo perdió. En medio del enojo por el resultado, el papá y abuelo del actor se fueron rápidamente del lugar y al llegar al auto se dieron cuenta que el pequeño no estaba con ellos.

“Me parece que me olvidé algo”, dijo su padre. “¡Joaquín, la p… madre!”, reaccionó su abuelo, entre susto y desesperación.

En este marco, el vecino de Adrogué recordó que la cancha estaba cubierta de papelitos y un empleado que barría lo vio solo y le dijo: “vos quédate acá quietito que te van a venir a buscar”.

Minutos después, su familiares volvieron corriendo. Según relató Furriel, una vez que lo encontraron, ambos “lo volvieron loco para que no le contara nada a su mamá”. “Lo mismo pasaba cuando los partidos se ponían picantes, sino me decían que no me iban a llevar más”, contó en una entrevista realizada en el mismo campo de juego.

Hoy la escena causa risa, pero para el actor quedó como una postal familiar entre la pasión futbolera, los nervios de un mal resultado y su debut en un partido que iba a quedar para siempre en su memoria.

