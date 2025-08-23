¡Se viene otro gran finde en Brown!: habrá show de tango, conciertos, ferias y freestyle en vivo

Conocé la grilla completa y elegí qué actividad hacer este sábado y domingo.

En uno de los últimos findes de agosto, Almirante Brown vuelve a recargar su grilla de actividades para cortar con la rutina y pasar un buen momento. Habrá desde seminarios, ferias y conciertos hasta una competencia de freestyle y una noche de tango. Todas las propuestas son gratuitas.

¿Cuáles son?

Sábado 23

Seminario de canto : dirigido a coreutas, cantantes y directores , dictado por Tania Valsecchi . Será un espacio para descubrir cómo la voz y el cuerpo se integran en una experiencia artística transformadora . Será de 10 a 12 hs , en la sala Soldi de la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224). Habrá un segundo encuentro el sábado siguiente, 30 de agosto.

: dirigido a , dictado por . Será un espacio para cómo la y el se en una . Será de , en la de (Esteban Adrogué 1224). Habrá un el sábado siguiente, Feria de productores rurales: Se podrán disfrutar de puestos gastronómicos dulces y salados, frutas de estación y verdura agroecológica. También, artesanías, productos de campo y regionales. Se instalará de 10 a 16 hs, en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 1000).

Domingo 24

Halabalusa : el certamen de freestyle se realizará en la plaza Halabalusa Underground , ubicada en Remedios de Escalada y Paso, Claypole . Las clasificatorias serán a las 15:30 hs y las inscripciones abrirán 14.30 hs. Se tratará de una competencia 1 vs 1.

: el certamen de se realizará en la , ubicada en . Las serán a las y las abrirán Se tratará de una Concierto : lo protagonizará el Coro de Cámara Municipal local . Será a las 18 hs, en la Casa de la Cultura de Adrogué (salón Bordó).

: lo protagonizará el . Será a las en la (salón Bordó). 12° Homenaje a Celedonio Flores: será una noche de tango y poesía junto a la Orquesta Municipal de Tango y artistas invitados. El evento comenzará a las 19 hs, también en la Casa de la Cultura.

“Recorrido Cafetero”

Durante todo el invierno, habrá promociones, descuentos y 2x1 en bares locales. Para conocer más sobre precios y comercios adheridos podés acceder haciendo clic aquí.