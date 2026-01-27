Mié, 28/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2585
POLÍTICA
martes 27 de enero de 2026

¿Serán feriados los días de carnaval?


Conocé cómo quedó conformado el cronograma.

A pocas semanas del primer feriado del 2026, el Gobierno Nacional confirmó qué ocurrirá con los días de Carnaval. La noticia la difundió a través del calendario oficial del Ministerio del Interior.

 

¿Cómo quedará?

Según lo establecido, el lunes 16 y martes 17 de febrero fueron declarados feriados inamovibles. Esto significa que no se trata de “días no laborables" donde el empleador decide si se trabaja. En esta oportunidad, regirá el descanso obligatorio.

En caso de tener que prestar servicios, se deberá abonar a los empleados la jornada doble, como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Ante esta confirmación oficial, quedó establecido el primer fin de semana largo de cuatro días del año. El cronograma quedó de la siguiente manera:

  • Sábado 14 de febrero
  • Domingo 15
  • Lunes 16 (feriado inamovible)
  • Martes 17 (feriado inamovible)

