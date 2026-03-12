Shows, emprendedores y gastronomía: así Solano festejará su aniversario

El evento comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo. Todos los detalles.

San Francisco Solano cumplió 77 años de historia y lo festejará con un fin de semana cargado de actividades. Además de shows en vivo, los vecinos podrán disfrutar de un encuentro de emprendedores y gastronomía.

¿Cuándo y dónde?

La celebración se pondrá en marcha este viernes 13 de marzo, a partir de las 16 hs. Continuará el sábado 14 y domingo 15, pero desde las 15 hs. El evento tendrá lugar en la plaza 13 de Julio, ubicada en Margarita entre Rosa y Nardo.

Según indicaron desde la Comuna, los brownianos que se acerquen disfrutarán de bandas en vivo, puestos de emprendedores con diferentes artículos a precios accesibles y una amplia variedad de alternativas gastronómicas.

“Una celebración para compartir en comunidad y seguir disfrutando de la cultura y la identidad de nuestros barrios”, afirmaron.