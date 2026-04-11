Shows en vivo, arte y cultura invaden este finde Brown: ¿Qué se podrá visitar?

Conocé la grilla completa.
Se viene un nuevo fin de semana y Almirante Brown invita a vivirlo con todo. Para disfrutar de los primeros días otoñales, habrá una amplia agenda de actividades culturales gratuitas, pensadas para que vecinos puedan reunirse, divertirse y compartir.
¿Cuáles son?
Sábado 11
- Intercambio de plantas, semillas y saberes: el espacio tendrá lugar en la Granja Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000). Será a las 14 hs. La organización indicó que no es obligatorio acudir con plantas para participar, pero cada aporte suma y enriquece la jornada.
- Ciclo Filomena: será una jornada de arte y música. Habrá shows en vivo, feria de emprendedores y expo de artes visuales. Tendrá como escenario la Casa de la Cultura de Don Orione (Av. Eva Perón 1948), desde las 16:30 hs.
- Ruta Browniana del Tango: con la presentación de Ariel Cassano, Cristina Lozano y María Rosa Pignataro. Acompaña “Chino” Álvarez y bailan Lilian Di Salvo y Alberto Lavia. Será a las 20 hs, también en la Casa de la Cultura Adrogué.
Domingo 12
- Fiesta 23 Veranos: De 11 a 19 hs, llega una nueva jornada en homenaje al maestro Raúl Soldi, celebrando su legado. Durante el día, se podrá recorrer la muestra estable, disfrutar de la presencia de artesanos y compartir una jornada acompañada de música en vivo. Se llevará adelante en la Fundación Soldi de Glew (Obligado y Gorriti).
- La Fer”: un show “a la gorra” cargado de humor y talento encabezado por el transformista Fernando Muraro. Se presentarán además Tango Sur y Nadín Chantal. Será a las 20 hs, en el Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo, ubicado en de Burzaco 740, Burzaco. El ingreso será por orden de llegada.